'Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için ayağa kalkıyoruz' diyen kadınlar bugün sokağa çıkıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Dayanışma Komiteleri bugün sokakta olacak.
"Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için tek çare: Ayağa kalkıyoruz!" diyen Kadın Dayanışma Komiteleri'nin bugünkü eylem programı şöyle:
25 Kasım Perşembe
Ankara: Kuğulu Park 19.00
Çanakkale: İskele Meydanı 18.00
Çorlu: Heykel Meydanı 19.00
İstanbul: Beyazıt Meydanı 17.00
İzmir: Karşıya Çarşı Girişi 19.00
Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için tek çare: Ayağa kalkıyoruz!— Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 24, 2021
25 Kasım Perşembe
📍Ankara: Kuğulu Park 19.00
📍Çanakkale: İskele Meydanı 18.00
📍Çorlu: Heykel Meydanı 19.00
📍İstanbul: Beyazıt Meydanı 17.00
📍İzmir: Karşıya Çarşı Girişi 19.00 pic.twitter.com/r4djYE38Pa