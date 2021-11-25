'Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için ayağa kalkıyoruz' diyen kadınlar bugün sokağa çıkıyor

'Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için tek çare: Ayağa kalkıyoruz!' diyen Kadın Dayanışma Komiteleri, bugünkü eylem programını açıkladı.

Haber Merkezi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Dayanışma Komiteleri bugün sokakta olacak.

"Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için tek çare: Ayağa kalkıyoruz!" diyen Kadın Dayanışma Komiteleri'nin bugünkü eylem programı şöyle:

25 Kasım Perşembe

Ankara: Kuğulu Park 19.00

Çanakkale: İskele Meydanı 18.00

Çorlu: Heykel Meydanı 19.00

İstanbul: Beyazıt Meydanı 17.00

İzmir: Karşıya Çarşı Girişi 19.00

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Kadınlar 25 Kasım'da sokağa çıkıyor: Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen mümkün!

 