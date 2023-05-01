Taksim'de 1 Mayıs yasağı: İstiklal Caddesi akşam saatlerinde açıldı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta işçilere yasaklanan Taksim'de akşam saatlerinde yayaların İstiklal Caddesi'ne geçişlerine izin verilmeye başlandı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.

Bugün 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrilmiş, sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatılmıştı.

İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı. Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.