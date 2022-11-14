Taksim saldırısı şüphelisine bombayı verdiği söylenen şahıs aranıyor

İstanbul Beyoğlu'nda dün 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Ahlam Albashir (23) ve diğer şüphelilere yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Buna göre, saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İsihbarat birimleri, ilk olarak kadın şüphelinin saldırının ardından kaçmak için bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde emniyete getirildi. Ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

Tekstil atölyesinde 4 ay işçi olarak çalışmış

ANKA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ahlam Albashir'in yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığı bilgisi verildi. Albashir'in, 4 ay önce de yanında B. isimli bir şahısla birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye’ye girdiği ifadesini verdiği aktarıldı.

Esenler’de yaşayan Suriye uyruklu başka bir şahsın yanına gelen Albashir ve B.'nin, burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladıkları bildirildi. Çiftin kendilerini gizlemek için bir tekstil atölyesinde de işe başladığı ifade edildi.

Bombayı bıraktığı bankta 45 dakika oturdu

Türkiye’ye eylem yapmak için girdikleri belirtilen ikilinin, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı verecek kaynaklarla herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmediği bildirildi.

Ahlam Albashir ve B.’nin saldırı öncesindeki iletişimi, Esenler’de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandığı aktarıldı. Olay günü de bomba yüklü paketi B.'den aldığı belirtilen Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika boyunca bombayı bıraktığı bankta oturduğu saptandı.

Zaman ayarlı olduğu düşünülen patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Albashir'in, ticari taksiyle önce Esenler’de kaldığı adrese gittiği belirlendi. Burada evdeki altın ve paraları aldığı saptanan Albashir'in daha sonra Küçükçekmece’ye gittiği bildirildi.

İlk olarak Edirne'ye, oradan da Yunanistan'a geçeceği öne sürülen Ahlam Albashir, gece saat 02.50'de güvenlik güçlerince Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Albashir’in emniyetteki sorgusu halen devam ediyor.

Öte yandan, Ahlam Albashır'in kocası olarak tanıttığı B. isimli firarinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü de öğrenildi. (ANKA)