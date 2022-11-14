PKK saldırıyı üstlenmedi: Türk yetkili 'IŞİD ihtimalini dışlamadıklarını' söyledi

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kürt militanlarla bağlantılı olduğuna inandıklarını ancak IŞİD bağlantısını da göz ardı etmediklerini söyledi.

PKK'nin silahlı kanadı olarak bilinen Halk Savunma Merkezi'nin Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan açıklamasında, "Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir." denildi.