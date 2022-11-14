Saldırı sonrasında Taksim'de son durum

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Patlamanın yaşandığı alanda yurttaşlar yaşamını yitirenler için karanfil bıraktı.

soL'un patlama alanında yaptığı gözlemlerde, bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındığı görülürken, sokak aralarında da polislerin bulunuyor. İstiklal Caddesi'nin bazı noktalarında polisler, şüpheli olarak gördükleri kişilerin üstlerini ve çantalarını arıyor.

Yurttaşların bölgedeki yoğunluğu devam ederken, çevik kuvvet ekipleri özellikle konsolosluk önleri olmak üzere bazı noktalarda araçlarla duruyor. Patlamanın yaşandığı yerdeki bir giyim mağazasının vitrindeki camların patladığı bildirildi.

Patlamanın ardından İstiklal Caddesi'ndeki saksıların kaldırılacağı bildirilmişti. soL'un gözlemlerine göre, sadece bölgedeki saksılar kaldırılmış durumda. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. Diğer beton saksıların da bankları söküldü.

İstiklal Caddesi'nin ileriki bölgelerindeki saksı ve banklar duruyor.

Patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

"Saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını" ifade eden Beyoğlu Kaymakamı Demireli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

Yurttaşlar da patlamanın yaşandığı yerde kırmızı şeritle kapatılan alana karanfil bırakarak, hayatını kaybedenleri andı.

İmamoğlu: Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmak lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası bölgeyi ziyaret ederken, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nin bankları kaldırması hakkında, "Saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de, saksıları bir arada çalıştırmak lazım" dedi.

"Elbetteki terörü kınanıyoruz. Memleketimizi ve insanlarımızı terör örgütlerinden korusunda. Dün İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık. Onların yasını tutuyoruz. Çok üzüldük. Kaybettiğimiz canlarımız bizim canlarımızdır" diyen İmamoğlu bölgedeki saksıların kaldırılması hakkında, "Bu konuşulmalı mıdır, çok üzücü... Ben çevreyi gözlemlemek için buraya geldim, vatandaşlarımızla birlikte huzur için barış için birbirimize moral verelim diye geldim. Bu süreç normalleşene kadar her sabah geleceğim. Biz bu günlerde bir arada olmalıyız. Kalkıp bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk iş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Ben sağlıklı düşünmeye, bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Saksılara göz koymak, suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım" ifadelerini kullandı.