Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık emekçileri: Taşınmaktan yorulduk

Maraş depremlerinin ardından İstanbul'daki hastanelerin depreme dayanıklılığı tartışma konusu olmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basına yaptığı açıklamayla hastaneler arası birleştirme ve taşınmaların olacağı duyurulmuştu.

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri konuyla ilgili bugün hastane önünde bir basın açıklaması yaptı. "Bakanın yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin çeşitli hastanelere bazı bölümlerinin de hastanemizde hizmete devam edeceği ifade edilmiştir" denilen açıklamada, bugüne kadar önlem alınmamasına dikkat çekildi.

'Şehir hastaneleri bu taşınma süreçlerinin neresinde?'

"Apar topar oldukça karmaşık bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması bu hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir" diyen dağlık emekçileri, "Şehir hastaneleri bu birleştirme-taşınma süreçlerinin neresindedir?" sorusu soruldu.

Sağlık emekçilerinin açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp, hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları olarak daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin, yani hastanemizin sağlık emekçilerinin farklı hastanelerde görevlendirileceği bilgisini edinmiş bulunmaktayız.

Evet hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşaa edilsin ama bütün bu yenilenmeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri ve özgül koşulları göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları, kısaca bütün koşulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmış, buraya göre ayarlanmıştır.

'Hastanemiz bizim için sadece bir işyeri deği'

Hastanemiz bizim için sadece bir işyeri değil, aynı zamanda, parçası olduğumuzu hissettiğimiz kocaman büyük bir ailedir. Hepimizin bildiği üzere hastanemiz 2013 yılında yıkılmadan öncede benzer bir süreci hep birlikte yaşamış 2013-2018 yılları arası GOP eğitim Araştırma Hastanesine taşınmış ve orada hizmete verirken yine hastanemizde çıkan yangınla birlikte GOP’a bağlı fizik tedavi yerleşkesine taşınmış, kısa bir süre sonrada buraya taşınmıştık.

Yine çok değil bundan 2 yıl önce pandeminin ortasında birgün mesai bitimine yakın aramızdan 50 arkadaşımız ani bir kararla Murat Dilmener acil durum hastanesine görevlendirilmiştik, bu karar alınırken de geçici görevlendirmede uyulması gereken hiçbir kural ve kaide uygulanmayarak bizler mağdur edilmiştir.

'Sürekli bir yerlere taşınmaktan yorulduk'

Yani biz bu hastanenin sağlık emekçileri olarak, sürekli bir yerlere taşınmak, sürekli yeniden bir düzen kurmaktan yorulduk, artık kendi hastanemizde hizmet vermeye, buraya göre şekillendirdiğimiz rutinimize devam etmek istiyoruz.

Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenilenirken ne orada hizmet veren sağlık emekçisi arkadaşlarımızın nede bizim mağdur edilmesini istemiyoruz. Hepimizin yaşamlarını doğrudan etkileyecek bu kararlar alınırken masabaşında değil mutlaka alan gözlemleri, fiziki koşullar ve en önemlisi de orada sağlık hizmeti sunan bizlerin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Olası deprem ihtimaline karşı planlanan bu yenilenmeler yapılırken, alanında uzman kişiler ile üzerinde çokça düşünülerek artısı eksisiyle olabildiğince geniş bir çerçevede değerlendirilme yapılmadır. Bugün bakan açıkladı, yarın başka bir açıklama ile alelacele verilecek bir kararın sonuçları biz sağlık emekçileri ve hizmet verdiğimiz hastalarımız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

'Yeniden başka bir hastaneye taşınmak istemiyoruz'

Sonuç olarak hastanemiz sağlık emekçileri olarak diyoruz ki: