İstanbul'da boşatılacak hastane sayısı artıyor

Maraş merkezli depremlerde hastanelerin yıkılması gözlerin diğer kentlerdeki hastanelere çevrilmesine yol açtı. Özellikle İstanbul’da birçok hastane için tahliye kararı verildi. Hastalar apar topar başka hastanelere gönderildi.

BirGün'den Kayhan Ayhan’ın haberine göre, Çapa, Cerrahpaşa ve Kağıthane’den sonra İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerindeki hastanelerin bazı bölümleri de eklendi. Haydarpaşa, Fatih Sultan Mehmet, Erenköy ruh sinir de listeye eklendi.

İşte hastanelerde son durum:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Hizmetler durduruldu ve hastanenin tahliyesi kararlaştırıldı. Polikliniklerin bir bölümünün sağlam binalarda devamına karar verildi.

Haseki Kardiyoloji Enstitüsü: Ayakta ve yatan hasta hizmeti durduruldu.

Kağıthane Devlet Hastanesi: Tahliye kararı alındı, hastane Seyrantepe’deki Etfal Hastanesi’ne taşınmaya başlandı. Oysa hastane 18 Mayıs 2005’te Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi.

Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH: Tahliye edilmesi gündemde.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH): Acil binası yıkılacak. Sultan 2. Abdülhamid Han EAH bahçesinde kurulacak prefabrik binaya taşınacak. Ayrıca Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde ameliyathane tahsis edilecek. Haydarpaşa Numune Tıbbiye Binası’ndan 20 poliklinik verilecek.

Haydarpaşa Numune EAH: Çocuk Hastalıkları binası 38 yataklı acil ve kliniği içinde olan bina da kapatılacak. Bu hizmetler Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ ne taşınacak. İç Hastalıkları, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümleri de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi’ne taşınacak. Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği Zeynep Kamil’e taşınacak.

Sultan 2. Abdülhamid Han: Bazı binalar yıkılacak. Hastane bahçesine poliklinik ve klinik ihtiyacını karşılayacak prefabrik bina yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet EAH: A Blok (Göz Kliniği ve ameliyathanesi), H Blok Fizik Tedavi Kliniği ve üniteleri boşaltılarak Prof. Dr. Feriha Öz ve kendi hastanesinde C blok zemine taşınacak. Hastane bahçesine acil, ameliyathane, anjio ve poliklinik için prefabrik bina yapılacak.

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi: Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH’ın Çekmeköy Ek Hizmet Binasından 1 kat verilecek. Tüm poliklinikler Merdivenköy poliklinikleri yerleşkesine taşınacak.

Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları EAH: Hastane bahçesinde prefabrik bina yapılacak.

Üsküdar Devlet Hastanesi: Hastane bahçesine prefabrik bina yapılacak.