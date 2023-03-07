Bakan Koca'dan hastane itirafı: Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da su sıkıntısı gündemine dair konuştu.

Koca, "Su açısından, şebeke suyunda sorun yok. Özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne gibi yerlere kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu veriliyor. Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizleri sık yapılıyor. Bir sorun şu an yok. Ancak Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden içilebilir diyemeyiz" dedi.

Bakan Koca, olası depremlerde risk taşıyabilecek hastaneler hakkında,"Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara’daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var" diye konuştu.