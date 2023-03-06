Millet İttifakı'nın mutabakat metninde İmamoğlu ve Yavaş maddesi

Millet İttifakı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak resmen ilan etti.

Bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden masaya dönmesinin ardından toplanan 6'lı masa Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nda da mutabakata vardığını duyurdu.

Ortak açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı atanmasına ilişkin bir madde de yer aldı.

Millet İttifakı'nın 'yol haritası'

Millet İttifakı genel başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nı imzaladı.

İşte imzalanan 12 madde:

Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

Mutabakat metninin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın cumhurbaşkanı adayı olduğu duyurularak, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 2023 yılında gerçekleştirilecek olan 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!" denildi.

Millet İttifakı mutabakata vardığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci”nin yol haritasını açıkladı

İmamoğlu ve Yavaş için özel madde

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası yazılı olarak paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ilişkin ayrıntı 12. maddede yer aldı.

12. maddede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanınınuygun gördüğü zamanda ve tanımlamış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır."