Altılı Masa toplantısı sona erdi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı duyuruldu

Altılı Masa'nın toplantısının ardından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının saat 14.00’de başlaması planlanan toplantısı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kararının beklenmesi nedeniyle yaklaşık 2 saat ertelendi.

Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrasında ittifak masası altı genel başkan ile 16.00'da yeniden toplandı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Atatürk, Türk bayrağı ve 'Birlikte Başaracağız' yazılı pankartlar asıldı.

Kritik görüşmede saatler geride kalırken, Halk TV toplantının sona erdiğini ve her parti genel başkanının kurmaylarıyla ayrı ayrı toplantı halinde olduğunu aktardı. Toplantıların ardından cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Altılı Masa'nın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklama yapılıyor.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bugün buraya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum.

Kılıçdaroğlu: Bunu hep birlikte başaracağız

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: