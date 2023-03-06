İmamoğlu-Yavaş formülü 'çözüm' getirdi: Akşener yeniden Altılı Masa'da

Millet İttifakı, henüz kesinleşmese de 14 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayını bugün açıklayacak.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddetmesiyle başlayan tartışmaların ardından ittifak bugün bir araya gelecek.

Toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine İYİP genel merkezine giden İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları adaylık krizini çözmek için yeni bir formül teklif etti. Yeni formül Masa'da yeniden birliğin önünü açtı.

Ankara'da yaşanan son gelişmeler şöyle:

17.41: Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin desteğini açıkladı.

Sarıgül, Altılı Masa için en uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir. Arkasında durur, iyi bir ekiple iyi bir programla seçmenin önüne çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimalini son derece yüksek olduğunu görüyorum" dedi.

16.20: İmamoğlu-Yavaş formülüne Saray'dan itiraz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Danışmanı Ayhan Ogan yaptıkları açıklamalarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday gösterilmesi formülünü "anayasa aykırı" bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü,daha güçlü,cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur.

Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır.

Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür. — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) March 6, 2023

15.52: Masa 6 liderle toplandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de Saadet Partisi genel merkezine geldi. Akşener'in girişi esnasında, "Halkın umudu Meral Akşener" sloganı atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısının yapılacağı Saadet Partisi genel merkezine peş peşe giriş yaptı



https://t.co/v8MoBLZvQJ pic.twitter.com/uTjjjHHENF — soL Haber (@solhaberportali) March 6, 2023

15.34: Akşener Masa'ya döndü

İYİP Sözcüsü Zorlu, “Sayın genel başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda bir öneri getirdiğini ifade etmiştim. Sayın başkanların icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcı olması konusunda. Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır" dedi.

14.56: Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü

İYİP genel merkezinden çıkan Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla bir otelde görüştü. Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı bildiriliyor.

Bu gelişmeler üzerine toplantı saati de ikinci defa ertelenerek 16:00'ya alındı.

14.37: İYİP Sözcüsü: Akşener liderler toplantısına katılmayacak

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki masa toplantısına katılmayacağını ve özel bir görüşmesi olacağını söyledi.

Daha önce İYİP liderinin toplantıya katılacağı belirtilmişti.

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da, bunun bir süreç olduğunu ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisini sunduklarını ve yanıt beklediklerini belirtti.

14.28: İYİP'ten masaya dönüş sinyali: Kurmaylardan dikkat çeken paylaşımlar

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Akşener-İmamoğlu-Yavaş görüşmesinin ardından Twitter hesabından “Nerede kalmıştık?” paylaşımında bulundu.

NEREDE KALMIŞTIK?😉☀️ — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 6, 2023

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise sosyal medya paylaşımında “Şimdi çok daha güçlü ve gür bir sesle” ifadelerine yer verdi.

14.01: Akşener'den Millet İttifakı'na yeni öneri

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu düzenlediği basın toplantısında "Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir" dedi.

13.42: İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmaya çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP genel merkezindeki toplantıya gitti.

İmamoğlu, "Bugün çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş'la ziyaret ettik. Bu görüşmeyi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle ziyaret ettik" dedi.

Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bunu Akşener'e ilettik. Değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

13.10: İYİP'ten ilk açıklama

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" açıklamasında bulundu.