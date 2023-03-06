Okuyan: Türkiye'nin sosyalistleri başka güçlere yaslanmadan baraj engelini zorlayabilir

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TELE1'de Zeynel Lüle'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Okuyan, "Tarihi bir fırsat geçti elimize. Başka büyük güçlere yaslanmadan Türkiye'nin sosyalistleri güçlerini birleştirsinler, önümüzdeki seçimlerde ağırlık koysunlar baraj engelini zorlayabilirler diyoruz" ifadelerini kullandı

Okuyan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Biz bazı ilkelerden söz ettiğimiz zaman bu kadar katı olma lüksünüz yok türü bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye Komünist Partisi, katı değil. Tarihi bir fırsat geçti elimize. Başka büyük güçlere yaslanmadan Türkiye'nin sosyalistleri güçlerini birleştirsinler, önümüzdeki seçimlerde ağırlık koysunlar baraj engelini zorlayabilirler diyoruz. Bunun neresi katılık? Mesele sadece parlamentoya girmek olmamalı, mesele parlamentoya ilkelerimizle, kendi doğrularımızla girmek olmalı.

'Sosyalist olduğunu söyleyen her parti için bir sınav var'

Şimdi bir fırsat var. Sosyalist olduğunu söylen herkes için, her parti için bir sınav var. İki ay sonra seçim olacak. Bu seçimlerde sosyalistlerin iş birliği hafife alınır bir şey değil. Farklı partilerdeyiz, farklıyız. Bu farklılıklardan hemen bugün ayrılması mümkün değil ama önemli değil bu. Sosyalistim diyen, aynı ilkeleri savunan veya savunduğunu söyleyen partilerin yan yana gelerek bu seçimlerde bağımsız bir çizgi, altını çiziyorum, büyük güçlerden bağımsız, ilkeli hareket eden bir güç olarak bir seçim başarısına imza atma olasılıkları var. Benim kastettiğim buydu. Bu önemsiz gözükebilir, değersiz gözükebilir bu ayrı. Ama sözümüz, çağrımız çok net.

Biz parti olarak altılı masayla, beşli masayla bir mutabakat arayışı içerisinde değiliz. Buna ihtiyacımız da yok. Seçim güvenliği söz konusu olursa zaten üzerimize düşeni yapacağız. Bir haksızlık, adaletsizlik olursa biz yine orada olacağız. Bir siyasi partiye dönük kapatma olduğunda TKP tabi ki sesini çıkartacak, bunlar ayrı şeyler. Ama Türkiye Komünist Partisi, ilkelerde anlaşmadığı partilerle mutabakat arayışı içerisinde değil."