Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları eylemde: 'Sorular cevapsız bırakıldı'

Maraş depremlerinin ardından İstanbul'daki hastanelerin depreme dayanıklılığı tartışma konusu olmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basına yaptığı açıklamayla hastaneler arası birleştirme ve taşınmaların olacağı duyurulmuştu.

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde hastane önünde bir basın açıklaması yapmış ve hastaneler arası taşınmaların gözden geçirilmesini istemişti.

14 Mart Tıp Bayramı'nda bir kez daha eylem yapan sağlık emekçileri basın açıklamasında, "Hepimizin bildiği üzere bir hafta içerisinde bu ikinci basın açıklamamız, neden ihtiyaç duyduk bu açıklamanın tekrarını yapmaya? Çünkü burada olan olmayan bütün sağlık emekçileri adına sorduğumuz soruların hepsi havada, hepsi askıda kaldı" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basına yaptığı açıklama ile hastaneler arası birleştirme ve taşınmaların olacağını öğrenmemizle birlikte bu kapsamda adı geçen hastanelerde çalışan sağlık emekçileri olarak hepimizde 'yarın ne olacak, acaba bende gönderilir miyim' kaygısı başladı.

Bakan yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin çeşitli hastanelere bazı bölümlerinin de hastanemizde hizmete devam edeceğini ifade ederek sözünü ortaya koymuş, devamını getirmediği gibi, muğlakta bıraktığı onca sorunun cevabını henüz kamuoyuyla paylaşmamıştır.

Hepimizin bildiği üzere son 10 yıldır olası bir depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bu güne kadar hiçbir önlem alınmayıp, yaşadığımız deprem felaketi ile apar topar oldukça karmaşık bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması ve bu sürecin karar vericilerinin konuya dair net bir açıklama yapmamış olmaları bu hastanelerde çalışan bizleri olduğu kadar bu hastanelerden hizmet alan hastalarımızı da oldukça endişelendirmiştir.

Daha öncede belirttiğimiz üzere bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp, hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır.

Taksim Eğitim Araştırma hastanesi, namı diğer Taksim İlkyardım’ın, bölge halkı için önemi tartışmasızdır. Taksim ilkyardım bu bölgenin önemli ölçüde sağlık ihtiyacını karşılamakta olup Etfal Hastanesi’nin taşınması ilerde acil ve poliklinik ihtiyacı basta olmak olmak üzere duyulan ihtiyaç ve önemi iki kat artmıştır.

Yapılırken yere göğe sığdırılamayan, adı şehir hastaneleri olsa da şehirlerin çook uzağında olan şehir ve acil durum hastaneleri bu sürecin neresinde yer almaktadır?

Sonuç olarak biz Taksim İlkyardım sağlık emekçileri olarak diyoruz ki;