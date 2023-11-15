Taksicilerin yüzde 65 zam talebine İBB'den yanıt

İstanbul’da taksiciler giderlerin arttığı gerekçesiyle taksi ücret tarifelerine zam talebinde bulunmuştu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

Yüzde 65 zam uygulandığı takdirde şu an 70 lira olan indi bindi ücreti 115 liraya çıkacak. Ancak İBB'den olumsuz yanıt geldi.

‘Uygun göreceğimiz bir rakam değil’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bu taleple ilgili FOX'ta konuştu.

Zam isteğine şöyle yanıt verdi: "Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum. UKOME'lerimiz 6 ayda bir zamla toplanıyor. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. Ayrıca yüzde 65 uygun göreceğimiz bir zam değil.

Biz zam oranları enflasyon artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıt artışıyla belirliyoruz. Böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok."