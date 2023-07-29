Taksiciler odası başkanı ısrarcı: 'Taksi sorunu yok, şoförlerin davranışları sıkıntılı'

İstanbul'daki taksi sıkıntısına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan son toplantı ve taksi şoförlerinin durumları Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya soruldu.

Sunucu Buket Aydın'ın yayınına katılan Aksu'ya sorulan ilk soru, "İstanbul'da size göre bir taksi sorunu var mı?" oldu.

"İstanbul'da taksi sorunu yok" diyen Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sadece turizm bölgelerindeki şoför arkadaşların davranışlarıyla ilgili sorun var. Bu da eğitim, denetim ve yaptırımlarla düzeltilebilir. Bu konuda da yetki tamamen İBB'de. Bizim yetkimiz yok. Taksi değil trafik sorunu var" şeklinde konuştu.

Sorunlu taksi şoförlerinin olduğunu öne süren Aksu, "Taksimetre açmayan var, sigara içen, almayan, götürmeyen, soran var. Bu bölgede 300-400 kişi var. Mesleğe zarar veriyor. İBB'nin sık sık denetim yapması ve yaptırım uygulaması gerekiyor" dedi.

Buket Aydın, Martı'nın patronu Oğuz Alper Öktem'in taksilere tepkisini "Size rakip gelişen bir MARTI var. Oğuz Alper Öktem de size ve taksicilere karşı tepkili. Siz ne düşünüyorsunuz" şeklinde sordu.

Eyüp Aksu, "Vatandaş benim muhatabım değil. Yasal bir şey değil. Zaten mahkeme de kararını verdi; erişim engeli. O arkadaşı da tanımıyorum, muhatabım değil. Bahsettiğiniz firma korsan, yasal değil. Ayrıca 'hatır taşımacılığı yapıyorum' diyerek taksi taşımacılığı yapıyor. Korsanlık yapıyor. Hatır taşımacılığı; seyir halinde bir vatandaşın anormal bir hadisesi, yaralanma, kalp krizi ya da hastalık gibi acil bir yere gitmesi gerekiyorsa alıp götürebilirsiniz. Bir kişi ayda yılda bir kere denk geliyor. Bu kişinin aboneleri günde 5-6 kere hatır taşımacılığı yapıyor'' şeklinde konuştu.