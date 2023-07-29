Ortaköy’den Taksim’e 250 lira isteyen taksici yolcuya saldırdı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde, bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

DHA'nın haberine göre, kısa bir mesafe ilerledikten sonra taksimetre açmayan şoför, görüntülendiğini fark edince "motor ışığının yandığını" öne sürerek durdu.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.