Taksiciler Odası Başkanı: 15 Temmuz’da köprüye ilk taksiciler çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifi 9. kez UKOME toplantısında reddedildi. Yapılan toplantıda konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 15 Temmuz darbe girişiminde köprülere ilk taksicilerin çıktığını söyledi.

Aksu, "Ayrıca Kızılay'ın kan stoku azaldığı zaman taksici esnafı gidip kan veriyor" dedi

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu daha önce taksi sorununun çözümü için zam talep etmişti. Aksu konuya dair şunları söylemişti:

"Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı."