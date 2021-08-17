Takım arkadaşına saldıran Marcao oyundan atıldı

Süper Lig'in ilk haftasında futbol sahalarında eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

Galatasaray futbolcusu Marcao, takımı 2-0 önde olduğu sırada bir tartışma yaşadığı takım arkadaşı Kerem'e saldırdı.

Yine takım arkadaşlarının araya girmesiyle durdurulan olayın ardından yaşananları VAR'da izleyen maçın hakemi Marcao'yu oyundan attı.

Maçtan sonra Marcao'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin konuşan Galatasaray Teknik Direktörürü Fatih Terim, "Marcao önce çıkıp önce Kerem’den, takım arkadaşlarından, Galatasaraylılardan, Türk futbolundan ve herkesten özür dileyecek. Sonrasına bakarız. Onu da öldürmeyelim ama ötekinin de hakkını kimseye yedirmeyelim. Bu tip hadiseleri burada olmasa bile başka yerde çok gördük ve hepsini çözdük…" dedi.