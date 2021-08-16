Cübbeli Ahmet milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef aldı

Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt gericiler tarafından hedef alınırken, Karakurt'a çok sayıda kişi ise destek ve dayanışma mesajlarını iletiyor.

İsmailağa adlı tarikatın "önde gelenlerinden" olarak bilinen ve "Cübbeli Ahmet Hoca" adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de Karakurt'u hedef alan gericiler arasında yer aldı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u ismini vermeden hedef aldı ve devlet kadrosundan çıkarılması çağrısını istedi. Ünlü paylaşımında "Gayri Âhlaki Davranışları Teşhir Edenler Hakkında Yetkililer

Âcil Müdâhalede Bulunmalıdır" ifadesini kullandı ve "Konumuz Milli takımda oynadığı için genç kızlara örnek gösterilen bir kızın lezbiyenliği teşhir ederek gençliğe kötü örnek teşkil etmesi olduğu için büyük önem arzetmektedir" dedi.

Ünlü, homofobik ve hedef gösteren paylaşımında şu sözleri sarf etti:

"Ahlaklı olmanın ölçüsü hiç şüphesiz ki bizleri yaratan Yüce Allâh’ın belirlemeleriyle sâbit olur. Yoksa bugün özgürlük adına eşcinselliği ve lezbiyenliği ahlâka muğayir görmeyenlerin yarın çocuk istismarını, ensest ilişkileri, hatta hayvanlara tecavüzü meşrû görmeyeceklerine dair bize kim teminat verebilir?! Dolayısıyla yetkililer bütün spor tesislerinde asılı bulunan: 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' düsturunu işleterek insanlara kötü örnek olan kişileri devleti temsil eden kurumlarda çalışmaktan el çektirmelidir ki bir daha bu gibi gayrimeşru işler yapanlar devlet vazifesinde çalışamayacaklarını anlasınlar."