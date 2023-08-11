Tahtacı Türkmenleri'nden Kazdağları tepkisi: 'Turizme açık iken yerel halka yasak mıdır?'

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri asırlardır yılın Ağustos ayında Kazdağları’na çıkarak atalarının yaşadığı bölgelerde sürdürdükleri örf, adet ve geleneklerinin, üç yıldır önce Kovid, daha sonrasında orman yangınlarına karşı alınan önlemler gerekçe gösterilerek Kaymakamlık ve Valilik tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.

Edremit'teki Tahtacı Türkmenleri, Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek üç yıldır Kazdağları’na çıkmalarına keyfi olarak izin verilmemesine karşı basın açıklaması yaptı.

Kazdağları'nın turizme açık olduğunu belirten yurttaşlar, "Yangın tehlikesi sadece bizlere midir? Dağ, turizme açık iken yerel halka yasak mıdır? Bizlere dağ yasaklanır ve kültürümüz eritilirken, dağın rant getiren tüm yerleri turizme açıktır" denildi.

Tahtacı Türkmenlerinin yaşadığı köylerin muhtarları ile yurttaşların yer aldığı basın açıklamasına, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katılarak destek verdi.

Çamcı Köyü'nden Ali Fuat Akın tarafından okunan basın açıklamasında şöyle denildi:

'Dağ, turizme açık iken yerel halka yasak mıdır?'

“Bizlerin yaşattığı kültür Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir kültürdür. Atatürk 'Bir ulusun temeli kültürdür' der, oysa bizlerin bu temel kültürleri yok edilmek istenmektedir. Devletimizin görevi kültürleri yok etmek değil, yaşatmaktır. Bizlere dağ yasaklanır ve kültürümüz eritilirken, dağın rant gelirine getiren tüm yerleri turizme açıktır.

Yangın tehlikesi sadece bizlere midir? Dağ, turizme açık iken yerel halka yasak mıdır? Dağın endemikleri koruma altına alındı ve bu bitkilerin olduğu yerlere çıkış yasaklandı. Peki bizlerin kültürü endemik değil midir? Yetkililere sesleniyoruz. Yangınları bahane ederek yasakları sürdürüp bu kültürü yok etmeyin.

Unutmayın, sizlerin yasakları asıl gönüllerdeki yangınları büyütüyor. Her yasağınız gönül yangınına körük oluyor. Bizler devletimize bağlı insanlarız. Bizleri devletimize karşı kırgın hale getirmeyin. Lütfen sesimizi duyun."