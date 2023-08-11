Cengiz Holding hukuk tanımadı: Yargı süreci devam ederken Kaz Dağları'nda ağaç kıyımına başlandı

Muhalefetin "5’li çete" olarak adlandırdığı şirketlerden Limak Holding ve İÇTAŞ, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nı maden için keserken, Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri de Kaz Dağları’nda kıyıma başladı.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilen madene ilişkin yurttaşların ve meslek odalarının açtığı davalarda kararın 'hukuka aykırı' olduğuna hükmedilmiş ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden olumlu yönde rapor vermişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, arazilerini satmak istemeyen köylüler kamulaştırma kararını yargıya taşıdı. Hukuki süreç devam ederken ağaç kıyımına başlanması tepki çekti.

Proje alanının 513 bin hektarı ormanlık araziden oluşuyor. Bölgede 149 bin 250 adet ağaç olduğu tahmin ediliyor.