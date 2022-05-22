Tahran'da İran Devrim Muhafızları albayına suikast

İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayyad Khodaei Tahran'da aracında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, suikastın yerel saatle 16.00'da gerçekleştirildiğini, Khodaei'nin evine girmek için aracından ineceği sırada iki motosikletli saldırganın açtığı ateşle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırganların olayın ardından kaçtığı belirtildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre ateşlenen mermilerden 3'ü Khodaei'nin başına, 2'si eline isabet etti.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "eski bir üyesinin karşı-devrimci unsurların terörist saldırısı sonucu" öldürüldüğü belirtildi.

Press TV'nin haberine göre açıklamada saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmaları için gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.