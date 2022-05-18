İran'da rehine krizi

İran'ın İylam kentinde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'e bağlı Mustazaflar Vakfı'nın Mülk ve Emlak Dairesi'nin eski çalışanı binadaki kişileri rehin aldı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, rehin alan şahıs, büroda çalışan üç kişiyi öldürdü. Şahıs sonrasında intihar ederken, olay sırasında 5 kişi de yaralandı.

İran polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyet yürütmekte.