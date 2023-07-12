Tahran, Rusya'nın büyükelçisini bakanlığa çağırdı: 'Üç ada sonsuza dek bizim'

İran, Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısı sonrasında, İran'ın kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, tepki olarak, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Rusya Büyükelçisi Alexey Yurievich Dedov'a Tahran'ın itirazları iletildi. Bakanlıktaki görüşmede, söz konusu adaların "sonsuza kadar" İran'a ait olduğu ve Rusya'dan bu konudaki yaklaşımını düzeltmesinin beklendiği ifade edildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Dedov ise İran'ın toprak bütünlüğüne saygının önemini vurgulayarak söz konusu durumu "en kısa zamanda" Moskova'ya ileteceğini belirtti. (AA)