Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı'na ilişkin karar tasarısını veto etti

Rusya, Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 9 ay daha açık kalmasını öngören karar tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Brezilya ve İsviçre'nin Cİlvegözü Sınır Kapısı'nın 9 ay daha açık kalmasını öngören karar tasarısı oylandı.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet", 1 "çekimser" oy alırken, daimi üye Rusya'nın "hayır" oyuyla onaylanamadı. Oylamanın ardından söz alan BMGK üyelerinin bir çoğu Rusya'nın kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Kararı veto eden Rusya'nın mekanizmaya ilişkin ayrı bir karar taslağı bulunuyor. Rusya'nın sunduğu taslak, mekanizmanın 6 ay uzatılmasını talep ediyor ve Suriye'yi gözeten bazı unsurlar içeriyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla birlikte süre 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu. (AA)