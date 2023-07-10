Rusya: Erdoğan ve Esad, Putin’in huzurunda görüşebilir

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, yol haritasına yönelik çalışmaların tamamlanmasından sonra Putin'in huzurunda Esad ve Erdoğan'ın görüşebileceğini söyledi.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Al Arabiya televizyonuna açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda "Türkiye’nin Suriye topraklarındaki varlığı dahil belli zorlukların" olduğunu dile getirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrentyev, “Taraflar çalışmalarını tamamlandıktan sonra, sonuçları bilgilendirilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin huzurunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad arasındaki görüşme için hazırlık çalışmaları başlatılabilecek” ifadesini kullandı.

Daha önce Türkiye ve Suriye’nin Rusya’da ilişkileri normalleştirme yol haritasını aldığı bildirilmişti.

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