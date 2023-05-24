Tahir Elçi’ye 'leş' diyen AKP'li Fatih Zehir'e suç duyurusu

AKP Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Zehir, Twitter'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun suikast sonucu Diyarbakır’da katledilen Tahir Elçi’nin cenaze törenindeki fotoğrafını paylaşarak "CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde" dedi.

Tanrıkulu ise şu yanıtı verdi:

"Yazdığını silen utanmaz AKP yöneticisi: Arşiv unutmaz. Montajcı Genel Başkanınız gibi seçim sürecinde algı operasyonu yaptınız, suç üstü yakalandınız. Tahir Elçi'nin cenazesini operasyonlarınıza alet etmeyin. Tahir Elçi'yi sizin iktidarınız öldürdü; tetikçilerini siz koruyorsunuz."

Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada Fatih Zehir hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şahsi sosyal medya hesabından, katledilen baro başkanımız Tahir Elçi’nin cenazesine ait görüntüyü kullanarak ‘CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde‘ şeklinde paylaşımda bulunan kişi (bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcısı olduğunu belirten) hakkında ‘Kişinin Hatırasına Hakaret’ten (TCK 130. Md.) suç duyurusunda bulunulmuştur.”