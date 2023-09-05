'Tahıl' diplomasisinden eli boş dönen Erdoğan temenni etti: 'İnşallah, inanıyorum'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı yeniden canlandırmak için gittiği Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeden eli boş döndü.

Rusya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le hazırlanan ''yeni öneri paketi''ni Putin'e ilettiğini söyledi ancak sonuca ilişkin olumlu veya olumuz bir değerlendirmede bulunmaktan kaçındı. Konunun bu ay BM Genel Kurulu'nda gündeme geleceğini hatırlatan Erdoğan, ''İnşallah kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir neticeye varacağımızı da inanıyorum'' dedi.

'Şimdilik 1 milyon ton'

Putin yeni anlaşma için ülkedeki tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanmasını ve gemilerin Avrupa veya başka limanlara yük taşıyabilmesi için sigorta edilmesi şartını konuşmuştu. Birleşmiş Milletler'in iki başlıkta alternatif çözümler önerdiğini ancak ABD'nin olumlu yöndeki açıklamalarına karşın adım atmadığını kaydeden Erdoğan, Putin'le diyaloğunu şu sözlerle aktardı:

''Batı, Rusya’ya çok değişik bir bakış sergiliyor. Değişik bakış sergileyişi sebebiyle de şu anda Sayın Putin “bana karşı bunlar edimlerini yerine getirmiyor, getirmediği için de ben bu konuda bunlarla müşterek bir çalışmanın içine girmem” diyor. Bir de tahılın yüzde 44’ü Avrupa’ya gidiyor. Afrika’ya ise yüzde 14’ü gidiyor. Sayın Putin, 'Avrupa zaten bana düşman. Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeden bende bu konu da adım atmayacağım' diyor. Ama şimdilik 1 milyon ton tahılı 6 ülkeye göndermeyi düşündüğünü söyledi. 'Katar ile beraber bunu bir görüşelim' dedi.''

Deyrizor'da destek arayışı

Görüşmede Suriye Demokratik Güçleri ve Arap aşiretleri arasında ABD'li enerji şirketi Conoco'nun Deyrizor’daki gaz sahası yakınlarında yaşanan çatışmaların da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Konuyu kendisinin açtığını belirten Erdoğan, Putin'in ''Bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek, terör örgütüne karşı mücadele vermesi önemli'' dediğini aktardı. Erdoğan, kendi görüşünüyse ''Deyrizor'un gerçek sahibi Arap aşiretleridir; terör örgütlerine karşı duruşları hem millî hem yerlidir'' sözleriyle özetledi.

'Kerkük'te hava sakin'

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının boşaltılarak Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi üzerine Türkmen ve Arap gruplarla çıkan çatışmaları değerlediren Erdoğan, ''Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı'' diyerek ''hava sakin gözüküyor'' yorumunda bulundu.

'Gaz merkezi' muamması

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğu sorulan Erdoğan, planlarını şöyle anlattı:

''İstanbul’daki Finans Merkezimiz gibi, Londra’da, Hamburg’da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi doğalgazla ilgili de bir merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planımızı görüşeceğiz. Trakya’daki hatların ötesinde ülkemizi böyle bir merkez haline getirelim istiyoruz. Bu merkezi de sadece doğalgaza hitap eden değil, enerjiye, madenciliğe hitap eden bir merkez olarak planlıyoruz. Geniş çaplı hedefleri olan bir merkez oluşturalım istiyoruz. Enerji, doğalgaz, madencilik gibi konularda kim ne yapmak istiyorsa bu merkeze gelsin istiyoruz. Ataşehir’de Finans Merkezimizin bir bloğunda bu merkezi kurabiliriz. Bu işi finansın, paranın merkezinde örgütleyebiliriz.''