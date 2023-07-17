Tahıl anlaşmasının süresi bugün sona eriyor: Rusya henüz planını açıklamadı

Ukrayna tahılının geçen yıldan bu yana Karadeniz üzerinden taşınmasını sağlayan tahıl anlaşması, Rusya’nın anlaşma süresini uzatmayı kabul etmemesi halinde bugün sona erecek.

Anlaşma kapsamında tahıl taşıyan son gemi dün Ukrayna’dan yola çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, perşembe günü Rus buğdayının, tahıl anlaşmasının kaderi ne olursa olsun başka ülkelere ulaşmasını güvence altına alacak bir plan hakkında Türkiye ile görüşmelerin başladığını açıklamıştı. Olası senaryoda buğdayın Türkiye tarafından işlenebileceği belirtilmişti.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor. Geçen yıl şubat ayında başlayan savaşın ardından küresel tahıl fiyatları keskin yükselmişti.

Ukrayna, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 33 milyon ton mısır, buğday ve başka tahıl ürünü ihraç etti.

Kendi tahıl ve gübre ürünlerini ihraç etmesi konusundaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunan Rusya, yoksul ülkelere de yeterince tahıl ulaşmadığını söyleyerek tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler ise anlaşmanın küresel gıda fiyatlarının yüzde 20 düşmesini sağlayarak bahsi geçen ülkelere fayda sağladığını belirtmişti.