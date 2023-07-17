Kırım Köprüsü yine hedef alındı: 2 sivil öldü

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamalarda iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölen iki kişinin kızının ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, paralı asker grubu Wagner ile bağlantılı "Grey Zone" isimli Telegram hesabı, yerel saatle 3.04'te köprüde iki saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Olayın ardından Rus yetkililer bölgede acil durum ilan etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bir araçta bulunan bir kız çocuğun anne ve babasının olayda hayatını kaybettiğini, kız çocuğun yaralandığını duyurdu. Yaralanan çocuğun yoğun bakıma alındığı da ifade edildi.

Rusya Batı'ya işaret etti

Rusya Soruşturma Komitesi, köprünün bir 'terör saldırısının' hedefi olduğunu ileri sürerek Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamalara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıyla ilgili olarak, “Kırım Köprüsü’ne saldırı kararı, Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin katılımı ile Ukraynalı hükümet ve ordu yetkilileri tarafından alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Ukrayna: Moskova'nın provokasyonu olabilir

Ukrayna'nın güney komutanlığından sözcü Natalia Humeniuk ise Kırım Köprüsü'ndeki olayın 'Moskova'nın provokasyonu olabileceğini' iddia etti. Ukrayna'nın devlet yayın kuruluşu Rada'ya konuşan sözcü, 'bu tür provokasyonların yaratılmasının Kırım ve Rusya yetkililerinin sorun çözmek için kullandığı tipik bir yol olduğunu' ileri sürdü.

'Su üstü İHA'lar kullanıldı'

RBK-Ukrayna haber sitesi, saldırının SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü İHA'ların yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu” ifadesine de yer verildi.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde ise köprüden dumanların yükseldiği görüldü.