Tacikistan-Kırgizistan sınırında çatışma: 3 asker yaralandı

Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi, Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma yaşandığını duyurdu.

Çatışmanın, Kırgızistan'ın İsfana ve Batken kentlerini birbirine bağlayan karayolunun Tacikistan Ordusu tarafından trafiğe kapatılması nedeniyle çıktığını belirten Sınır Güvenlik Servisi, Tacikistan tarafı bomba atarlar ve havan topları kullandığını ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, çatışmada 3 Tacikistan askeri yaralanırken, Tacikistan Sınır Güvenlik Servisi ise, ilk ateş açan tarafın Kırgızlar olduğunu ve Tacikistan güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

İki ülkenin bürokratlarının gerilimi düşürmek için sınır bölgesine gittiği açıklanırken sınırda alarm durumu ilan edildiği ve iki ülkeden güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ifade edildi.

Kırgız tarafı: Çatışma sürüyor

Kırgızistan'ın Batken Bölge İdaresi Sözcüsü Kunduz Jorobekova, çatışmanın devam ettiğini açıkladı. Kırgızistan Savunma Bakanlığı ise sınır bölgesindeki hastanelerin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Bu arada Kırgızistan'ın İsfana kentine bağlı Somonyon köyündeki kadın ve çocukların güvenli bir yere tahliye edildiği de gelen bilgiler arasında.

KGAÖ'den ateşkes çağrısı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Basın Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, taraflara derhal ateşkes uygulama çağrısı yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Zaynetdinov, "KGAÖ Genel Sekreteri Vladislav Zas, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nasrullah Mahmudzade ve Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov'la telefon görüşmeleri yaparak sınırda taraflar arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı" dedi.

Kırgızistan-Tacikistan sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

29 Nisan 2021'de Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı bildirilirken, Tacikistan ise can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile ateşkes ilan etmiş ve yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Öte yandan Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.