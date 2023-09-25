SYRIZA'nın yeni lideri ABD'den gelen Kaselakis oldu

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kaselakis ve Efi Ahçioğlu 24 Eylül'de yapılan ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu'nu liderlik yarışında geride bıraktı. Ahçioğlu, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kaselakis, eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

1988'te Marusi'de doğan Kasselakis 14 yaşında, Yunan Matematik Derneği'nin Arşimet matematik yarışmasında gümüş madalya kazandı. Lisans eğitimini Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında tamamladı. ABD'de bulunduğu öğrencilik döneminde 2008 yılındaki Demokrat Parti başkanlık ön seçimlerinde Joe Biden için gönüllü oldu.

2009 yılında Goldman Sachs'ın "risk yönetimi departmanı"nın arka ofisinde çalıştı. Ayrıca Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde çalıştı ve daha sonra kendi nakliye şirketini kurdu.