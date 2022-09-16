SYRIZA'dan NATO'nun genişlemesine tam destek

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci ittifaka üye ülkelerin kendi parlamentolarındaki onaylama işlemleriyle devam ediyor.

Yunanistan Parlamentosu dün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı. İki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini onaylayan tasarı iktidardaki Yeni Demokrasi, ana muhalefetteki "Radikal Sol İttifak" SYRIZA ve muhalefetteki PASOK'un oylarıyla kabul edildi.

Yunanistan Komünist Partisi'nin karşı çıktığı tasarıya, Yunan Çözümü ve Mera25 de hayır oyu verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin parlamentoda "ezici çoğunlukla" kabul edilmesini kutlarken Dedeağaç limanının NATO'nun Ukrayna için ana liman özelliğini taşıdığını belirterek ABD ile yapılan yeni "güvenlik" anlaşmasını övdü.