Svaziland'da kraliyete bağlı polis emekçilere ateş açtı

Afrika kıtasındaki son mutlak monarşi olan Svaziland'da (2018'de Kral III. Mswati'nin yaptığı değişiklikle Esvatini Krallığı) polis işçilerin protesto gösterisine ateş açarak saldırdı.

Svaziland Komünist Partisi dün kamu emekçilerinin eylemine ateş açıp saldıran polisin çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığını, ölümlerden endişe duyduğunu açıkladı.

Ayrıca polisin saldırılarını hastanelerde de sürdürdüğü ve hemşireleri hedef aldığı belirtildi.

Kraliyet yönetimi ülkede artan protestoların ardından internete erişimi de kapattı.

Başkent Mbabane'de dün hemşireler, kamu hizmetleri işçileri, öğretmenler ve muhasebecilerin örgütlü olduğu sendikalar tarafından düzenlenen gösteride, hükümete maaşların artırılması için müzakere masasına gelme çağrısı yapıldı. Geçici işçiliğe son verilmesi, özelleştirmelerin durdurulmasını talep edilen eylemde, sendikalara yönelik hükümet saldırıları protesto edildi, 700 siyasi mahkumun serbest bırakılması istendi.

We're geared up! We're turning up the heat for Democracy Now!



On Wednesday 20 October 2021, public servants will march for democracy in Mbabane, Swaziland.



Our message is clear #MswatiMustFall #DemocracyNow #RepublicNow pic.twitter.com/kgb8ATFz6Y — CPS (@CPSwaziland) October 19, 2021

Svaziland Komünist Partisi gösteriye gerçek mermilerle saldıran polisin yaralıların taşındığı hastanede de saldırılarını sürdürdüğünü, yaralılara müdahale eden hemşireleri hastanelerde hedef aldığını duyurdu.

Dünkü saldırıda 4'ü ağır en az 30 hemşire yaralandı.

Manzini, Buhleni ve Msunduza kentlerinde de işçiler gösteriler için sokağa çıkarken, kraliyet polisi gösteriler öncesinde başkente giden araçları engelledi.

Svaziland Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada hükümetin saldırılarında gazetecilerin de hedef alındığı belirtildi.

Dün yaşananların ardından sendikalar kendilerini güvenlik güçlerinin saldırılarından korumak için bugün işçilere işe gitmeme çağrısında bulundu.

Kraliyet güçlerinin geçen hafta gösteri yapan öğrencilere ateş açtığını ve saldırılarda en az 1 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişinin yaralandığını bildirilen Svaziland Komünist Partisi, "Mswati otokrasisi bir kez daha daha fazla kan dökmeye hazırlandığını kanıtlamıştır" açıklamasında bulundu.

Kraliyet rejiminin Haziran ayından beri saldırılarında yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Svaziland Komünist Partisi halka baskıcı ve sömürücü Mswati otokrasisini dağıtmak için kararlılıkla mücadele çağrısı yaptı.

Siyasi partilere yasağın kaldırılması ve acil olarak demokratif af ilan edilmesi talebini yineleyen parti Svaziland halkıyla uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.