Svaziland'da gençlerin protestoları sürüyor: Askerler okulları bastı

Afrika'daki son monarşi olan Svaziland'da hükümet öğrenci protestolarını bastırmak için dün itibariyle orduyu ve polisi okullarda konuşlandırmaya başladı.

Kral Mswati III hükümeti öğrencilerin siyasi reformlar, ücretsiz eğitim, burs ve işsizliğe karşı önlemler talebiyle düzenlediği eylemlere düzenlediği saldırılarda en az 27 genci öldürdü.

Krallıkta gençler geçtiğimiz aydan itibaren dersleri boykot ediyor.

Ordu sözcüsü Tengetile Khumalo, Agence France-Presse'e verdiği demeçte "Ordu halkın düşmanı değil ve onları okullarda konuşlandırmak savaş olduğu anlamına gelmiyor, sadece düzeni sağlamak için diğer güçlere yardım ediyor" dedi.

Komünistler: Ücretsiz bilimsel ve herkes için eğitim talebinde gençlik kararlı

Konuya ilişkin eylemlerde ön saflarda yer alan Svaziland Komünist Partisi bugün yayınladığı açıklamada protestoların son üç hafta içinde yoğunlaşmasından bu yana Svaziland genelinde 80'den fazla okulun süresiz olarak kapatıldığına dikkat çekerken dün gerçekleşen baskınlardaysa öğrencilerin tutuklandığı ve işkence gördüklerini belirtti.

Komünist parti, bugün de Mbabane'deki John Wesley ve Mater Dolorosa okullarında askerlerin sınıfları işgal ettiğini ve öğrencilere saldırdığını kaydederken "Svaziland'ı Afrika'nın son mutlak hükümdarı olarak yöneten Mswati, ülke çapında öğrenci protestolarıyla yoğunlaşan siyasi kargaşanın ortasında askeri ve polis güçlerini okullara yerleştiriyor." dedi.

11 Ekim 2021 Pazartesi günü, yaklaşık 50 okuldan öğrencilerin kaliteli eğitim gereçleri, ücretsiz eğitim ve harçların kaldırılması, öğretmenlerin mevcudiyeti de dahil olmak üzere öğrenme koşullarının iyileştirilmesi, tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması ve yaşıtları için adalet talep ederek dersleri boykot ettiğini belirten Svazilan Komünist Partisi, sadece dün 10 öğrencinin polis tarafından kaçırıldığını belirtti.

Hükümetin "öğrencilerin kullanıldığını" iddia ettiğini söyleyen komünistler, ancak öğrencilerin taleplerinin haklı olduğu konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Buna paralel olarak, Manzini'deki William Pitcher Üniversitesi'ndeki öğrencilerin de bir kez daha ikinci dönem vizelerini boykot ettiklerini duyuran Svaziland Komünist Partisi, dün sabah, polisin bu üniversiteyi de işgal ederek biber gazı bombaları ve gerçek mermilerle öğrencilerein üzerine ateş açtığını kaydetti.

Üniversitenin Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı Bheka Mabuza, "Rektör, öğrencilerin sorunlarını ÖTK'yla ele almak yerine şimdi polisle iletişim kuruyor. Kısa süre önce, yurtlarında öğrencilere saldıran polisi aradı. Sonuç olarak, üç öğrenci ağır yaralandı. Bugün yine polisi aradı, öğrencileri susturmak için biber gazı ve gerçek mermi sıktı.” dedi.

Mabuza, “Fakat talepleri yerine getirilmedikçe öğrencileri susturacak hiçbir gözdağının olmadığını bilmeli” diye ekledi.

Svaziland Komünist Partisi ücretsiz bilimsel ve herkes için eğitim, yakın zamanda tutuklanan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması ve demokrasi için ülke çapında protestoların yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyor.

Komünistler ayrıca ilkokul ve lise öğrencileri ile kolej ve üniversitelerden gelen öğrenciler arasında birlik çağrısında bulunuyor.

Komünist parti ayrıca öğretmenler sendikası, Svaziland Ulusal Öğretmenler Sendikası ve okullardaki üyelerini öğrencilere dayanışma göstermeye çağırıyor. Partinin açıklamasında "Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki birlik, egemen otokrasinin devrilmesi, demokrasinin kazanılması için son hamlede çok önemlidir." denildi.