Svaziland'da komünist gençlerden eylem: Herkes için iş ve burs!

Afrika'nın güneyinde bulunan Svaziland'da komünist parti ve gençlik örgütlerinin çağrısıyla başkentte genç işsizliğe karşı bir eylem düzenlendi.

Mbabane'de dün düzenelen eylem ülkedeki mevcut genç işsizliğine karşı Svaziland Komünist Partisi'nin başlattığı kampanyanın da başlangıcına işaret etti. Komünistler genç öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için burs talep ediyor.

Parti ve Svaziland Ulusal Öğrenci Birliği ayrıca öğrenci harçlarının tamamen kaldırılmasını da talep ediyor.

Komünistlerin başkentte düzenlediği eylem

1 milyon 16 bin nüfuslu Afrika ülkesinde resmi verilere göre işsizlik yüzde 23'ün üzerinde seyrediyor.