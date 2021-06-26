Suudiler 'ezan sesini kıstı', Yeni Şafak rahatsız oldu

Yeni Şafak'ta çıkan bir haberde Suudi Arabistan'da "ezan sesinin kısılması" ve belli alanlarda "kızlı-erkekli" eğlencelere izin verilmesi sert bir dille eleştirildi.

Suudilerin aldıkları karara göre yaşlılar ve hastaların rahatsız olması nedeniyle akşam, yatsı ve sabah namazlarınde ses hoparlörle dışarı verilmeyecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir" dedi.

Öte yandan bu yeni bir haber değil. Suudi Arabistan'da bu karar geçtiğimiz ayın sonlarında halktan gelen şikâyetler nedeniyle alınmıştı.

Benzer bir karara göre Cuma namazlarında hutbe ve namaz dışarı taşmayacak.

Bu olaya karşı tepki gösteren YeniŞafak hazırladığı bir video-haberde olayı "Camilerin sesinin kısılması" şeklinde yorumlarken ülkede eğlence sektöründe yaz sezonun açılmasınıysa "müzikli-danslı", "kadın-erkek karşılıklı" eğlencelerin "ve benzerleri"nin varlığına tepki gösterdi.

YeniŞafak'ın videosunda bir diğer noktaysa kendisini "Suudi Arabistan'ın ilk resmi LGBTİ stk'si" olarak tanımlayan Mokhtalif adlı grubun bir twitini "festivalin tanıtımı için kullanılan afişlerden birinde yer alan âlâkasız gök kuşağı" şeklinde vermesi oldu. Ancak grup iddia ettiği gibi resmi bir grup değil, üstelik söz konusu twit YeniŞafak'ın "festivali"yle yakından uzaktan âlâkası olmayan 2019 yılına ait bir twit.

Keza YeniŞafak'ın "Camilerin seslerinin kısılmasına sosyal medyadan gelen tepkiler" diye verdiği twitlerin 2019 tarihli olması da dikkat çekerkiyor.

Yeni Şafak bu uygulamalara "tepki" gösterdiği için hapse atıldığını söyledikleri Mekke İmamı Şeyh Salih bin Hamid'e işaret ediyor. Salih bin Hamid kadın ve erkeklerin yanyana gelmesine karşı sarfettiği sözlerin ardından tutuklanmıştı.