Suudi Arabistan'la Lübnan arasında diplomatik kriz

Suudi Arabistan hükümeti, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad'ı eleştirmesi üzerine Beyrut Büyükelçisi'ni geri çağırdığını, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi'nin 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istediğini ve Lübnan'dan yapılan ithalatı durdurduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan açıklamasında, "Lübnan Enformasyon Bakanı'nın ülkeye dönük hasar verici açıklamaları, Lübnan'ın Suudi Arabistan'a ve politikalarına karşı yeni bir kınama ve reddiye döngüsü başlattığı anlamına geliyor. Lübnan'ın iftiraları, gerçekleri çarpıtıyor" denildi.

Lübnan'ın Riyad'a uyuşturucu ticaretini durdurma taleplerini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, "Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı limanların tümü Hizbullah tarafından kontrol ediliyor. Ülkemize uyuşturucu getirilmesinden sorumlu olanlara dönük hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Lübnan, Riyad Yargı İşbirliği Anlaşması çerçevesinde suçluların krallığa iade edilmesine dönük taahhütlerini de yerine getirmiyor" ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle zedelendiği belirtilen açıklamada, "Tüm yaşananların ışığında Suudi Arabistan, danışma için büyükelçisini Beyrut'tan geri çağırmış, Lübnan'ın Riyad büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş ve Lübnan'dan yapılan tüm ithalatı durdurma kararı almıştır. Bunların sağlanması ek olarak başka tedbirler de alınmıştır. Lübnan'daki güvenlik durumunun istikrarsız olmasından dolayı vatandaşlarımıza getirdiğimiz Lübnan'a seyahat yasağını da yineliyoruz. Bu kararlarımızın ülkemizde yaşayan Lübnan vatandaşlarını bağlamadığını bildirmek istiyoruz" denildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, bir TV programında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaşa ilişkin, "Husiler topraklarını savunuyor. Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Yemen'de evler, binalar, köyler ve şehirler hava saldırılarına uğruyor" demişti.