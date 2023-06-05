Suudi Arabistan'ın kararının ardından Brent petrolde fiyat artışı

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günlük 1 milyon varil azaltma kararının ardından Brent petrol, yaklaşık yüzde 3 oranında zamlandı.

T24'ün haberine göre; Brent petrol, geçen haftayı 76 dolardan tamamladıktan sonra bugün 78,73 dolara kadar yükseldi. Brent, an itibarıyla 78 doların altına çekilerek 77,81 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol, Mayıs ayını 72 dolardan tamamlamıştı.

Brent petroldeki yükselişte, Suudi Arabistan'ın üretim kararı etkili oldu. Suudi Arabistan, gönüllü üretim kısıtlamasını Temmuz ayında derinleştirme kararı almıştı. Suudi Arabistan, Temmuz ayından itibaren üretimi günde 1 milyon varil daha azaltacağını açıklamıştı.

'Fiyatların yukarı gitme olasılığı daha fazla'

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Yetkili Müdürü Fatih Birol, petrol piyasasıyla ilgili değerlendirmesinde "Yılın ikinci yarısında halihazırda petrol piyasasında bir dengesizlik var, OPEC+ kararı sonrası daha kötüleşecek. Pazar günkü OPEC+ kararından sonra fiyatların yukarı gitme olasılığı daha fazla" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), üretimde daha fazla kesinti yapılması konusunu görüşmek için dün Viyana’da bir araya gelmişti.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı OPEC ülkelerin petrol fiyatlarını düşük bulduğu ve üretim kısıntısına giderek fiyatların artmasını istediği belirtiliyor. IEA raporunda Suudi Arabistan'ın bütçe dengesini sağlamak için 80 doların üzerinde brent petrol fiyatına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Üretim kesintisi kararlarına rağmen petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan düşüşte küresel çapta etkili olan resesyon beklentisinin rol oynadığı belirtiliyor.