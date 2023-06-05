Suudi Arabistan petrol üretimini azaltacağını duyurdu

Suudi Arabistan, 2 ay içinde 2. kez petrol üretimini azaltma kararını duyurdu.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan'dan nisandaki günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı sonrası dün de petrol arzını günde bir milyon varil azaltma açıklaması geldi. 

Sputnik'in haberine göre, 7 saat süren OPEC+ toplantısının ardından konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin temmuz ayı için gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ilave üretim kesintisine gideceğini, duruma göre kesinti süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Analistler, Riyad'ın hamlesinin ardından kısa vadede petrol fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini söyledi.

OPEC+ ülkeleri dünya petrolünün yaklaşık yüzde 60'ını üretiyor. Grubun bir sonraki toplantısı 26 Kasım'da yapılacak.

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