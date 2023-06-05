AKP'ye oy vermeyen depremzedelere ceza gibi uygulama iddiası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin ardından AKP'ye ve Erdoğan'a oy çıkmayan bazı mahallerde Kızılay'ın yemek dağıtımını durdurduğu iddia ediliyor. soL Haber'e ulaşan bir depremzedenin aktardığı iddiaya göre yaşanan bu durum depremzedeler arasında "ayrımcılık yapılıyor" diye yorumlandı.

"Oy vermedik diye bizi mi cezalandırıyorlar?"

Pazarcık ilçesindeki bir depremzede "Cengiz Topel Mahallesi, Belman Çadırkenti, Fatih Mahallesi Çadırkenti, Memiş Özdal Mahallesi Çadırkenti'nde Kızılay seçim sonrası yemek vermeyi kaldırdı. Ancak diğer mahallelerde yemek dağıtımı devam ediyor. Bunlar aynı zamanda seçim akşamı kutlamaların da yapıldığı yerler. Ama Alevi mahallesi olarak bilinen yerlerde ve muhalif kesimlerle anılan muhitlerde Kızılay yemek dağıtımını kaldırdı. Aklımıza gelen şeyler ise kötü. Ne yapıyorlar? Yoksa kendilerine oy vermedik diye bizi mi cezalandırıyorlar?" diyor.

'Ortak kullanılan tuvaletlerin temizliği sona erdi, hijyen malzemesi de vermiyorlar'

Kızılay'ın yemek dağıtımının yanı sıra ortak kullanılan tuvaletlerin de temizliğinin artık yapılmadığını ve hijyen malzemelerinin de verilmediği ifade ediliyor. Tuvaletlerin çok kirli olması ve havaların ısınmasıyla hastalık bulaşma ihtimalinden kaygılanan depremzedeler bu tür hizmetlerin farklı mahallelerde devam ettiğini söylüyor.

soL Haber'e konuşan bir depremzede "Bize ne bir açıklama yapıldı ne bir bilgi verildi. Yemek dağıtımı bir anda durdu seçim sonrası. Oysa Atatürk Parkı içinde yemek dağıtımı devam ediyor. AKP'ye oy vermeyenleri sıkıştırmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Yetkililer ya aksayan hizmetleri devam ettirsin ya da bize bir açıklama yapsınlar. Ne oldu? Talep mi azaldı, ihtiyaç mı kalktı, başka yere mi yönlendiriyorlar depremzedeleri. Hadi diyelim yemek dağıtımı olmayacak bundan sonra. Peki ya temizlik? Tuvaletleri görüyorsunuz. Bu böyle olmaz" dedi.

Kaymakamlıktan açıklama: 'Konteyner geçişi için yemek dağıtımını durdurduk'

Konuya dair Pazarcık İlçe Kaymakamlığı'na ulaşan bir depremzede "Konteyner geçişi var o yüzden bazı mahallelerde yemek dağıtımını durdurduk" yanıtını aldığını ifade etti.

Yemek dağıtımına devam edilen mahallelerde de konteyner geçişlerinin olduğunu ifade eden depremzedeler ise açıklamanının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

Öte yandan soL'un ulaşmaya çalıştığı yetkililer telefonlara yanıt vermedi.