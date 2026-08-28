Suudi Arabistan'ın GES projelerine teşvik yağdırıldı: 30 yıl avroyla alım garantisi, bedelsiz arazi, vergi muafiyetleri...

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan elektrik anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 Şubat 2026'da Riyad'da imzalanan anlaşma çerçevesinde toplam 5 bin megavatlık güneş enerjisi santrali projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İlk aşamada Sivas ve Taşeli'nde 1000'er megavat sözleşme kapasitesine sahip iki güneş enerjisi santralinin kurulması kararlaştırıldı.

İlk fazın ardından toplam 3 bin megavat kurulu güce sahip ilave yenilenebilir enerji projelerinin uygulanması konusunda da mutabakata varıldı.

Projelerin geliştiricisi bir Suudi şirketi olacak. Türkiye'nin de bu şirketi onaylaması gerekecek.

Avroyla alım garantisi verilecek, 30 yıl işletme hakkı tanınacak

Faz 1 kapsamında kurulacak santrallerde üretilecek elektriğin alım fiyatları avro bazında belirlenecek. Buna göre, Sivas GES ve Taşeli GES için ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren ilk 5 yıl boyunca elektrik alım fiyatı megavatsaat başına 47,5 avro olacak. Beşinci yılın ardından tarife Sivas GES için megavatsaat başına 23,415 avro, Taşeli GES için ise 19,950 avro olarak uygulanacak ve bu tarifelere KDV dahil olmayacak.

Üretilen elektrik 30 yıl boyunca Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Projeler, yatırım anlaşmalarının santrallerin ticari işletmeye geçmesinden itibaren 30 yıl yürürlükte kalacak.

Arazi verilecek, vergi teşvikleri sağlanacak

Projelerde ihtiyaç duyulan arazi, irtifak ve orman kullanım izinleri EÜAŞ tarafından 49 yıllığına edinilerek proje şirketlerine bedelsiz olarak kiralanacak.

Projeler, yatırım teşvik belgesi alınmasına gerek olmaksızın Stratejik Hamle Programı kapsamındaki Kurumlar Vergisi Teşviki'nden yararlanabilecek, santrallerin yapımı ve işletilmesinde kullanılacak makine, ekipman ve yedek parçaların ithalatında gümrük vergisi, KDV ve ÖTV dahil mali yükümlülükler uygulanmayacak.

Türkiye'den yapılacak ekipman alımlarında da KDV muafiyeti sağlanacak, ticari işletmeye geçiş tarihine kadar düzenlenecek sözleşme ve belgeler damga vergisinden istisna tutulacak.

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