Suudi Arabistan'dan İran'a 'normalleşme' ziyareti

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 17 Haziran'da başkent Tahran'ı ziyaret ederek, İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Bin Ferhan'ın ziyareti sırasında 2016'da kapatılan Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması bekleniyor.

İran ile Suudi Arabistan arasında 'normalleşme' süreci

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii lider Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.