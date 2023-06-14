Venezuela Kasım Süleymanî'nin heykelini dikecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz gün İran heyetiyle ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmeler sonucunda iki ülke cumhurbaşkanının da katılımıyla 19 iş birliği protokolü imzalandı. Bakanlar arasında imzalanan protokoller, iletişim ve bilgi teknolojisi, enerji, sigortacılık, deniz taşımacılığı, yüksek öğrenim, tarım, tıp, kültür ve maden gibi konularda iş birliğini geliştirme maddelerini içeriyor. Bunun yanında petrol iş birliğini de içeren önemli bir anlaşma imzalandı.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’nın (İRNA) aktardığı habere göre görüşmeler sürecinde en dikkat çeken kısım Maduro’nun Simon Bolivar Mozolesinin bulunduğu alana Kasım Süleymanî’nin heykelini dikeceğini belirtmesi oldu.

Maduro yaptığı açıklamada “Birkaç yıl önce ABD tarafından Venezuela altyapılarına siber saldırı gerçekleştirdiğinde, General Süleymanî yardımımıza koştu ve bu saldırıyı tespit edip müdahale etmesi için bir ekip görevlendirdi” diyerek yakın zamanda Süleymanî’nin heykelini dikeceklerini belirtti.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Nikaragua’da Devlet Başkanı Ortega ile görüştü. Ortega, yaptığı açıklamada da Amerika’nın Kasım Süleymanî’yi öldürerek bir suç işlediğini belirttikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kasım Süleymanî kimdir?

Kasım Süleymanî İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'ydı. 1988 yılında Devrim Muhafızları Ordusu'nda komutanlık rütbesi alan Süleymanî, başta Lübnan Hizbullahı, Suriye hükümeti ve Irak'taki örgütlerle olan ilişkileri tesis etme olmak üzere ülkesinin dış operasyonlardan sorumlu şefliğini yürüttü. 2011 Suriye krizinde başta Halep olmak üzere birçok cephede Batı destekli silahlı gruplara karşı edinilen kazanımlara öncülük etti. Bunun yanı sıra 2014'te hem Peşmerge hem de Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerine askeri danışmanlık bölgenin IŞİD'den kurtarılmasında büyük rol oynadı. Süleymanî bir süre daha devam eden İran - ABD geriliminin sonucunda 3 Ocak 2020 tarihinde Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınında öldürüldü.