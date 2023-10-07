Suudi Arabistan'dan 'Gazze' açıklaması: İsrail'i sistematik provokasyonları konusunda uyarmıştık

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin İsrail'e dönük başlattığı operasyona karşı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki gerilim derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Krallık, Filistinli fraksiyonlarla İsrailli işgal kuvvetleri arasındaki benzeri görülmemiş gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan krallığının, "işgalin yanı sıra Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılması ve kutsal mekanlarına dönük provokasyonlarının sonuçlarına" dair İsrail'e birçok kez uyarı yaptığı belirtildi.

Uluslararası topluma "sorumluluklarını üstlenme ve barışçıl ve güvenilir bir süreç yaratma" çağrısında bulunulan açıklamada, iki devletli çözümün barış ve bölge güvenliği için gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme süreci başlamıştı

Şimdiye kadar bir diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme süreci, ABD arabuluculuğunda başlamıştı.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, bu süreç kapsamında yaklaşık 2 hafta önce Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü konferansı için Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gitmişti.

Son gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme adımlarının hangi doğrultuda ilerleyeceği merak konusu.