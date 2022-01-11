Suudi Arabistan'da Samba krizi

Şeriat kurallarının hakim olduğu Suudi Arabistan'da samba dansı kriz yarattı.

Suudi yetkililer, muhafazakar Cizan kentindeki turizm festivalinde samba dansçılarının bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle nasıl sokakta gösteri yapabildiğini anlamak için soruşturma başlattı.

Sözcü’de yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Cizan kentinde bir turizm festivalinde üç kadın samba dansçısının yarı çıplak bir şekilde sokaklarda dans ederek gösteri yapması, büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Birçok kişi bunun Suudi yönetiminin son dönemde attığı "liberalleşme" adımlarının bir parçası olduğunu zannederken ülkenin en muhafazakar kentlerinden biri olan Cizan'da yetkililer, dansçıların bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle sokakta nasıl gösteri yapabildiğini araştırıyor.