Suudi Arabistan'da ezanın sesi gelen şikayetler üzerine kısıldı

Suudi Arabistan'da ezanın sesinin gelen şikayetler üzerine kısıldığı belirtildi.

El Cezire'de yer alan habere göre, ülkede ezan sesinin kısılmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İslam İşleri Bakanı Abdüllatif el Şeyh, ezan sesinin aşırı yüksek olduğuna dair gelen şikayetler üzerine söz konusu kararın alındığını kaydetti.

Hoparlör sesinin azami sesin üçte birden fazla olmaması gerektiğini söyleyen el Şeyh, ezan sesinin çocukları ve yaşlıları rahatsız ettiğine dair gelen şikayetler aldıklarını aktardı.

El Şeyh, yayınlanan videolu açıklamasında, "Namaz kılmak isteyenler, imamın çağrısını beklemek zorunda değil. Ezan okunmadan camide olmalılar" dedi.

Kararı eleştirenlere yanıt veren el Şeyh, "Bu karara dönük eleştiriler, kamuoyunu susturmaya çalışan krallık düşmanları tarafından yapılıyor" diye konuştu.