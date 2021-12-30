Suudi Arabistan'da kamusal mekanlara girişte takviye doz aşı zorunluluğu

Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanan Suudi Arabistan'da kapalı ve açık tüm mekanlarda maske ve mesafe kuralı yeniden getirilirken, kurala uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı açıklandı.

Ayrıca mağaza, alışveriş merkezi ve restoranlara girişte Covid-19'a karşı takviye dozla aşılanmış olma şartı getirildi.

Mekke'deki umre ve hac ziyaretçileri için de maske ve sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Suudi Arabistan 15 Ekim'de Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Ülkede dün açıklanan 744 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 554 bin 665'e ulaşmış, toplam ölüm sayısı 8 bin 874 olmuştu.