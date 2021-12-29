Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte vaka sayısı 36 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testin sonucuna göre 36 bin 684 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testin sonucuna göre 36 bin 684 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 638 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 142 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.