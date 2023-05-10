Suudi Arabistan Suriye'yi Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Suriye, Suudi Arabistan'da 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'ne resmen davet edildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Arap Ligi Konseyi'nin Cidde'de 19 Mayıs'ta düzenlenecek 32. zirvesine katılımı için davetiye gönderdi.

Davetiye Esad'a Suudi Arabistan'ın Ürdün Büyükelçisi Nayef bin Bender el Sudeyri tarafından iletildi.

Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade ettiğini duyurdu.

Esad en son 2010’da Libya’daki Arap Birliği zirvesine katılmıştı.